Vodafone Türkiye CEO'su Türkiye'de 5,5G hizmet vermek için hazır olduklarını belirtti!

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'de 5,5G hizmeti sunmak için tamamen hazır olduklarını açıkladı. Aksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörün yılın ilk yarısındaki performansı, dijital servislerin yükselişi ve Türkiye'nin 5G yolculuğu hakkında önemli bilgiler verdi.

Yılın ilk 6 ayını değerlendiren Aksoy, internet kullanımına olan talebin her geçen gün arttığını, ancak sektörün reel gelirlerinde aynı oranda bir artış olmadığını belirtti. Son 10 yılda artan yatırım maliyetlerine rağmen kullanıcı başına ortalama gelirin aynı hızda artmadığını ifade eden Aksoy, "2005'te GSYH içinde elektronik haberleşme gelirlerinin payı %2,51 iken, 2022'de bu oran %0,87'ye düştü. Yatırımların artması, gelirlerin düşmesi ve vergi yükümlülükleri göz önüne alındığında, sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlamak zorlaşıyor," dedi.

SEKTÖR TEŞVİK EDİLMELİ

Aksoy, sektörün sürdürülebilirliği için yatırım ve rekabet ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Bugün hemen hemen her sektör teşviklerden yararlanıyor, bizim sektörümüz de altyapı yatırımlarında teşviklerle desteklenmeli," diyen Aksoy, sektörde yalnızca maddi değil, yapısal teşviklere de ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vodafone Türkiye'nin son bir yıldaki gelişmelerine değinen Aksoy, Mart 2023-Mart 2024 arasında 9,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 157 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca İzmir'de yeni bir veri merkezi projesine başladıklarını ve bu projenin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE 5,5G HİZMETİ İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye'deki 5G gündemine de dikkat çeken Aksoy, 5G frekans tahsislerinin hızla ve doğru bir yapıyla yapılmasını beklediklerini belirtti. Vodafone olarak Türkiye'de 5,5G hizmeti sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Aksoy, "5G frekans tahsisi edildiğinde, biz Vodafone Türkiye olarak müşterilerimize 5,5G hizmeti sunacağız. Global deneyimimiz ve Türkiye'deki testlerimizle bu konuda tam anlamıyla hazırlıklıyız," dedi.

"Fiberde Ortak Altyapı Şirketinin Kurulması Gerekli"

Türkiye için önemli bir diğer konunun fiber altyapı olduğunu belirten Aksoy, fiberde ortak altyapı şirketi kurulmasının ve yapısal ayrışmanın sağlanmasının gerekliliğini savundu. "Fiberde ortak altyapı şirketi kurulması, Türkiye'ye yapılan yatırımların katlanması anlamına gelir ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar," diye konuştu.

Aksoy, Vodafone olarak Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi. Geleceğin dijital servislerde olduğuna inandıklarını belirten Aksoy, "Hedefimiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak," ifadelerini kullandı.

Vodafone Holding bünyesindeki 10 şirketle bu hedef doğrultusunda büyüdüklerini belirten Aksoy, dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazar yeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yolunda adımlar attıklarını söyledi.