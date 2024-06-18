Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (Haziran 2024)

Xbox, resmi blog yazısında Haziran 2024'te Game Pass'e gelecek ikinci oyun dalgasını duyurdu.

35 milyondan fazla aboneye sahip olan Xbox Game Pass servisi, oyun kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor. Microsoft, Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesi bulunan bu sevilen servisi, yeni anlaşmalar kapsamında sürekli olarak güncelliyor.

Aylık ödeme ile 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunan Game Pass, yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da anlaşma bitince listeden çıkarılıyor.

Aşağıdaki oyunlar Haziran ayının ikinci yarısında Game Pass'e geliyor:

My Time at Sandrock – 19 Haziran

Keplerth – 20 Haziran

EA Sports FC 24 – 25 Haziran

SteamWorld Dig – 26 Haziran

SteamWorld Dig 2 – 26 Haziran

Robin Hood – Sherwood Builders – 27 Haziran

GAME PASS'E HANGİ OYUNLAR DAHİL EDİLİYOR VE HANGİ OYUNLAR PLATFORMDAN AYRILIYOR?

Game Pass'ten 30 Haziran tarihinde çıkarılacak oyunlar şunlar: