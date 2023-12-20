Yapay zeka siyasete atıldı, devrik lideri konuşturdu

20 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:39

Khan'ın partisinin sözcüsü, Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Imran Khan'ın ülke çapında ve yurtdışındaki destekçilerine hitap etmek için yapay zekayı (AI) kullandığını söyledi. Bu, Güney Asya'daki ülke siyasetinde türünün ilk örneğiydi.

Pakistan'ın Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi, internet kesintileri nedeniyle engellemelerle karşılaşmış olsa da Pazar akşamı bir internet mitingi sırasında Khan'ın bir fotoğrafı üzerinden oynatılan, yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses klibi kullandı.

Videoda Khan, "Partimizin halka açık mitingler düzenlemesine izin verilmiyor" diyerek destekçilerini 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere çağırdı. Khan sözlerinin devamında ise, "Halkımız kaçırılıyor ve aileleri taciz ediliyor." diyordu.

KHAN'IN KONUŞMASI YAPAY ZEKAYLA YAPILDI

Imran Khan'ın avukatlarından ve PTI sözcüsü Shoaib Shaheen, Khan'ın konuşmasının yapay zeka tarafından yapıldığını açıkladı. Sanal etkinlik, YouTube'da 1,4 milyondan fazla izlendi ve diğer sosyal medya ağlarından da izleyenlerin sayısı on binlere ulaştı.

Bazı kullanıcılar ve internet erişiminini takip eden bir grup, sosyal medya platformlarının sanal miting öncesinde ülke genelinde aksamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kullanıcılar, sanal etkinliğin başlamasına saatler kala aralarında başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver'in de bulunduğu birçok şehirde sosyal medya platformlarına erişimde zorluk yaşadıklarını belirtti. Birçoğu internet hizmetlerinin yavaşlığından da şikayetçi oldu.

PAKİSTAN'DA İNTERNETE ERİŞİM KISITLANDI

Netblocks, "Canlı ölçümler, X, Facebook, Instagram ve YouTube dahil olmak üzere Pakistan genelindeki sosyal medya platformlarında ülke çapında bir aksama olduğunu gösteriyor" dedi.

Devamında ise X'teki (Twitter) bir gönderide şu şekilde değerlendirme yaptılar:

"Onaylandı: Canlı ölçümler #Pakistan genelinde X/Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube dahil olmak üzere sosyal medya platformlarında ülke çapında bir aksama olduğunu gösteriyor; olay, zulüm gören muhalefet lideri Imran Khan'ın partisi PTI tarafından düzenlenen büyük bir sanal toplantının hemen öncesinde gerçekleşti."

PTI, hükümet yönetimindeki telekomünikasyondan sorumlu kurumunun, Khan'ın partisinin güç gösterisini engellemek için "interneti kasıtlı olarak kesmekle" suçladı.

Imran Khan hükümeti Nisan 2022'de devrildi.