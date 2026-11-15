Yapay zekâ yolda bıraktı! 60 bin çalışana gönüllü ayrılma paketi sunan Microsoft ilk krizde duvara tosladı

Yapay zekâ yatırımları için milyarlarca dolar harcayan, 60 bin çalışanına gönüllü ayrılma paketi sunan Microsoft, küresel kesintiyle sarsıldı. 74 ülkede milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kriz, teknoloji devlerinin yapay zekâ politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

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Yapay zekâ yatırımlarına milyarlarca dolar ayıran Microsoft, bir yandan on binlerce çalışanına gönüllü ayrılma paketi sunarken diğer yandan küresel çapta büyük bir teknik krizle karşı karşıya kaldı. Outlook, Teams ve Microsoft 365 başta olmak üzere şirketin temel hizmetlerinde yaşanan kesinti, 74 ülkede milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Yaşanan kriz, Microsoft’un teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan kaynağı politikalarını da tartışmaya açtı. Microsoft’un bulut tabanlı hizmetlerinde 12 Kasım’da başlayan erişim sorunu, ertesi gün de etkisini sürdürdü. İlk olarak Exchange Online altyapısında ortaya çıkan arıza, kısa sürede Outlook ve Teams başta olmak üzere Microsoft 365 ekosistemindeki farklı uygulamalara yayıldı. Kullanıcılar e-postalarını açmakta, mesaj gönderip almakta ve çevrim içi toplantılara katılmakta güçlük yaşadı. Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint ve şirketin yapay zekâ asistanı Copilot da kesintiden etkilenen hizmetler arasında yer aldı. Kesintinin boyutu, dünya genelinde artan kullanıcı bildirimleriyle ortaya çıktı. Downdetector verilerine göre Outlook’a erişim konusunda 140 bine yaklaşan sorun bildirimi kaydedildi. Toplamda 74 ülke ve bölgede rapor edilen kesintiden kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve şirketler de etkilendi. Sorun yalnızca Microsoft uygulamalarını kullanan bireysel müşterilerle sınırlı kalmadı.

Microsoft, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada sorunun daha önce gerçekleştirilen bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında ortaya çıktığını ve yakın zamanda yapılan başka bir ağ değişikliğinin ardından belirginleştiğini bildirdi. Çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde hizmet dışı kalması, mevcut altyapı üzerindeki yükü artırarak erişim sorunlarına yol açtı. Sunucuların yeniden devreye alınması ve trafiğin alternatif sistemlere yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Ancak yeniden açılan bazı sunucuların trafik yükü arttığında tekrar cevap vermemesi, hizmetlerin normale dönmesini geciktirdi. Uzun çalışmaların ardından sistem normale dönerken, Microsoft müşterilerinden özür diledi.

YAPAY ZEKÂ MI, İNSAN MI?

Microsoft’un yaşadığı küresel kriz, şirketin insan kaynağı politikalarını da yeniden gündeme taşıdı. Şirket, yapay zekâ altyapısını güçlendirerek 2023’ten itibaren iş gücünde küçülmeye gitmişti. İşten çıkarmalar 2015 yılında 15 bin kişiyle zirveye ulaştı. Yapay zekâ altyapısına 2026 yılında 175 milyar dolarlık yatırım harcaması öngören şirket, ekim ayında ise yaklaşık 60 bin çalışanına gönüllü ayrılma paketi sundu. Teknoloji devlerinin yapay zekâ yatırımlarını büyütürken çalışan sayısını azaltmaya yönelmesi, kritik dijital altyapıların yönetiminde deneyimli insan kaynağının önemini yeniden tartışmaya açtı. Microsoft’taki kesintinin ardından şu soru öne çıktı: Teknoloji şirketleri yapay zekâya milyarlarca dolar yatırırken sistemlerin güvenliğini, sürekliliğini ve yönetimini sağlayan uzman kadrolarını ne ölçüde koruyabilecek?

KÜRESEL KESİNTİLER DOLANDIRICILIĞA KAPI AÇABİLİR

Uzmanlar Outlook ve Teams’i etkileyen küresel erişim problemine karşı uyarılarda bulundu. Kurt Gürler Partners Kurucu Ortağı Kıdemli Avukat Özlem Kurt “e-Postanıza erişimi yeniden sağlayacağız” vaadiyle gönderilebilecek mesajlara karşı uyararak “Kullanıcı, işlerinin aksamaması için bir an önce hesabına ulaşmak istiyor. ‘Sorunu biliyoruz, hemen düzeltebiliriz’ diyen bir mesaj, bu aceleden yararlanmaya çalışabilir. Şüpheli e-Posta ve mesajlara cevap vermeyin. İçlerindeki bağlantılara tıklamayın, ekli dosyaları açmayın. Şifrenizi, kişisel bilgilerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın” diye konuştu. Sahte teknik destek girişimlerinin telefon aramalarıyla da yapılabileceğine dikkat çeken Kurt, şöyle devam etti: Tanımadığınız bir kişinin yönlendirmesiyle bilgisayarınıza program kurmayın, ekranınızı paylaşmayın veya uzaktan bağlantı izni vermeyin. Sorunu çözmek amacıyla yaptığınızı düşündüğünüz bir işlem, e-postalarınızın, kişisel bilgilerinizin ve iş belgelerinizin başkasının eline geçmesine neden olabilir. Şirketinizin bilgi işlem birimi üzerinden iletişime geçtiğini söyleyen bir kişiyle karşılaştığınızda, kurum içinde bildiğiniz numara veya iletişim kanalı üzerinden teyit alın.

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