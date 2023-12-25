25 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:42

Farklı sektörlerdeki şirketler, üretken yapay zeka geliştirmek ve bunu kullanmak için yeni yetenekler arıyor. JPMorgan Chase, Accenture ve Disney yapay zeka ile ilgili iş ilanları veren şirketlerden sadece birkaçı. İlanlar genellikle 100 bin dolardan fazla net maaş teklifi sunuyor; maaşlar 338 bin dolara kadar çıkıyor.

Yapay zeka geliştiricileri, mühendisleri ve danışmanları artık hayatın her alanında kendilerine yeni iş fırsatları görebiliyor. Zira geleneksel teknoloji firmalarının dışındaki şirketler bile artık bu alanda çalışacak personeller arıyor. Üstelik maaşlar oldukça yüksek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Austin kenti merkezli teknoloji işe alım firması Razoroo'nun yöneticisi Aaron Sines konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Sines'e göre, şirketler, dahili verilerini daha kapsamlı kullanmalarına yardımcı olabilecek (örneğin, daha iyi tahminler ve kararlar almak için) yapay zeka uzmanlarının ve sistemlerinin peşinde. Bu yılın başlarında tarım alanında faaliyet gösteren bir müşterisinin, mahsul verimini tahmin etmeye yardımcı olmak için yapay zeka kullanmak istediğini söyledi.

Sines, "Yapay zeka araştırması, makine öğrenimi ve derin öğrenme konularında bilgi sahibi profesyonellere olan talep, mevcut aday arzını gerçekten geride bırakıyor" dedi.

MAAŞLAR EN AZ 150 BİN DOLAR

Bu nedenle, şirketler deneyimli adayları çekmek için altı haneli maaş tekliflerinde bulunmaya başladı. Sines, teknoloji dışı şirketlerde bile yapay zeka araştırmacısı pozisyonları için taban maaşın 150 bin ila 250 bin dolar arasında değişebileceğini belirtti.

Aaron Sines, "Kesinlikle bir kıtlık olduğunu düşünüyorum ve müşterilerimiz bunun farkında, bu da doğası gereği maaşlar üzerinde yukarı yönlü baskıya yol açıyor" dedi.

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JPMorgan Chase, 194 bin 750 ila 285 bin ABD Doları arası temel ücretle üretken yapay zeka modelleri geliştirebilecek bir yazılım mühendisi arıyor. Adayların makine öğrenimi algoritmaları konusunda deneyimli ve en son üretken yapay zeka araştırmaları hakkında iyi bir eğitim sahibi almış olması bekleniyor.

Bu arada Disney, makine öğrenimi, algoritmalar ve istatistiksel yöntemler konusunda uzmanlığa sahip kıdemli bir makine öğrenimi mühendisini işe almak istiyor; eğlence sektörünün dev şirketi, 145 bin 400 ila 199 bin 870 dolar arasında maaş teklif etmekte.

Sadece birkaç ay önce sigorta şirketi Travellers, yapay zeka uzmanlığına sahip bir veri mühendisi ilanı açtı; taban maaşı 113 bin 900 ila 188 bin dolar arasında değişiyordu.

Yapay zeka ile ilgili mesleklere gelecek olursak, aslında bu tür işlerde her zaman mühendislik veya kodlama becerileri gerekmiyor. Danışmanlık şirketi Accenture, yapay zeka ekibi için şirketin müşterilerine yapay zeka projelerinde rehberlik edecek bir danışman yönetici arıyor. İlanda, adayın becerilerine ve konumuna bağlı olarak 93 bin 400 ila 338 bin 300 dolar arasında maaş teklif ediliyor. Adayın, yasa koyucu olarak çalışma deneyimine sahip olması ve yapay zeka politikası konusunda derin bir anlayışa sahip olması gerektiği belirtiliyor.

Hatta farklı sektörlerdeki şirketler, adayların özellikle ChatGPT deneyimini bir artı olarak görüyor. Aralık ayı itibarıyla, uzaktan çalışmaya yönelik bir iş sitesi olan Crossover, GPT-4 gibi üretken yapay zeka modellerini kullanmada "önemli deneyime" sahip, saati 50 dolar karşılığında bir yapay zeka istem mühendisi aramakta. COVID-19 aşısı geliştiren ilaç şirketi AstraZeneca da, ChatGPT gibi yapay zeka deneyimine sahip üretken yapay zeka yöneticisi arıyor.