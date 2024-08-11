Yeni Macbook alınca yapılması gerekenler! MacBook satın aldıktan sonra nelere dikkat etmeli?

Özellikle Windows kurulu bir bilgisayardan macOS işletim sistemine sahip bir bilgisayara geçtikten sonra kafa karışıklığı yaşamak oldukça normal. Windows'tan farklı bir şekilde çalışan macOS işletim sistemine kurulması gereken uygulamaları sizler için derledik. İşte macOS’te kurulması gereken en iyi uygulamalar...

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Windows'tan macOS'e geçiş yaptığınızda, alışma süreci zorlayıcı olabilir. Farklı bir ekosisteme geçmek, verimliliğinizi artırmak için yeni uygulamalara ihtiyaç duyduğunuz anlamına geliyor.

İşlerinizi kolaylaştıracak ve macOS deneyiminizi iyileştirecek en iyi uygulamaları sizin için derledik. İşte yeni Mac'inizde mutlaka kurmanız gereken, zaman kazandıran ve işleri otomatikleştiren en iyi macOS uygulamaları:

MACOS'TE OTOMASYON İÇİN SHORTCUTS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Apple’ın yerleşik Shortcuts uygulaması, Mac’inizdeki işlemleri otomatikleştirmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Bu uygulama ile iş akışları oluşturabilir, görevlerinizi hızlıca yerine getirebilir ve günlük işlerinizde büyük zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Shortcuts otomasyon özellikleriyle belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir, örneğin iPhone’unuzun evde olduğunuzu algıladığında akıllı ışıklarınızı açabilirsiniz.

KEYBOARD MAESTRO NEDİR?

Shortcuts’tan öteye geçmek mi istiyorsunuz? Keyboard Maestro tam da ihtiyacınız olan uygulama. Keyboard Maestro, web formlarını otomatik olarak doldurmaktan uygulama pencerelerini düzenlemeye, belge açmaktan hesaplamalar yapmaya kadar birçok görevi yerine getirebilen güçlü bir otomasyon sihirbazıdır.

RAYCAST NEDİR? MACOS'A NASIL İNDİRİLİR?

Raycast, Apple’ın Spotlight arama çubuğu gibi çalışır, ancak bundan çok daha fazlasını sunar. Uygulamaları hareket ettirmek, müzik çalmak, Zoom araması başlatmak veya metni çevirmek gibi görevleri otomatikleştirir. Ayrıca, kendi iş akışlarınızı oluşturmanıza olanak tanır, bu da Raycast’i tam anlamıyla bir güç kullanıcı uygulamasına dönüştürür.

ALFRED UYGULAMASI MACOS'TE NASIL KULLANILIR?

Alfred, sadece otomasyon değil, aynı zamanda macOS’te çok yönlü bir güç kullanıcısı aracıdır. Spotlight benzeri bir arama çubuğu olarak dosyalarınızı hızlıca bulabilir, müziklerinizi kontrol edebilir ve Mac’inizi derinlemesine yönetebilirsiniz. Powerpack eklentisi ile Alfred, görevleri hızla yerine getirmenizi sağlar.

STECKER NEDİR VE MAC'TE HANGİ OTOMASYONLARI SAĞLAR?

Stecker, Mac’inize bir aksesuar taktığınızda otomatik olarak belirli görevleri gerçekleştiren bir uygulamadır. Mikrofon taktığınızda podcast kaydetme uygulamanızı açabilir veya Ethernet adaptörünü bağladığınızda Wi-Fi’yi devre dışı bırakabilir. Bu sayede, menülerde gezinmek yerine doğrudan görevinize odaklanabilirsiniz.

HAZEL İLE MAC'TE DOSYA DÜZENLEME NASIL YAPILIR?

Mac’inizdeki dosya karmaşasından bıktınız mı? Hazel ile düzeni sağlayabilirsiniz. Belirli klasörler için özel kurallar belirleyebilir, dosyaları otomatik olarak taşıyabilir veya etiketleyebilirsiniz. Hazel, dosya eklediğinizde değişiklikleri izler ve görevleri otomatik olarak yerine getirir.

KEYSMİTH İLE MAC'TE KLAVYE KISAYOLU NASIL OLUŞTURULUR?

macOS'te kendi klavye kısayollarınızı oluşturmak istiyorsanız, Keysmith harika bir seçenektir. Bu uygulama ile çok adımlı klavye kısayolları oluşturabilir ve bir dizi komutu hızla yerine getirebilirsiniz. Keysmith, favori Mac uygulamalarınızla uyumlu olduğu için işlerinizi çok daha hızlı halledebilirsiniz.

MACUPDATER İLE MAC UYGULAMALARI NASIL OTOMATİK GÜNCELLEŞTİRİLİR?

Mac’inizdeki tüm uygulamaları güncellemek zaman alıcı olabilir. MacUpdater, bu süreci sizin için otomatik hale getirir. Tüm Mac uygulamalarınızı kontrol eder ve güncellenmesi gerekiyorsa arka planda güncellemeleri gerçekleştirir, böylece siz diğer işlerinize odaklanabilirsiniz.

Bu macOS otomasyon uygulamaları, işlerinizi hızlandırmak ve zamandan tasarruf etmek için kullanışlı araçlar arasında yer alıyor.