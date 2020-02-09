Siz siz olun amirinizin veya yöneticinizin arkasından dahi olsa hakaret içeren sözler sarf etmeyin. Çünkü tazminatsız olarak işten kovulabilirsiniz.Yargıtay buna ilişkin çok çarpıcı bir karara imza attı. İşte detaylar...
Yöneticiniz hakkında kötü konuşmayın!
09.02.2020 - 20:09 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siz siz olun amirinizin veya yöneticinizin arkasından dahi olsa hakaret içeren sözler sarf etmeyin. Çünkü tazminatsız olarak işten kovulabilirsiniz.Yargıtay buna ilişkin çok çarpıcı bir karara imza attı. İşte detaylar...
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : yönetici hakkında kötü konuşmak,
680315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/680315.aspx
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