Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siz siz olun amirinizin veya yöneticinizin arkasından dahi olsa hakaret içeren sözler sarf etmeyin. Çünkü tazminatsız olarak işten kovulabilirsiniz.Yargıtay buna ilişkin çok çarpıcı bir karara imza attı. İşte detaylar...