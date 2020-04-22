Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk basınında satış rekoru kıran Türkiye gazetesi, ülkemizin en köklü medya gruplarından biri olan İhlas Medya’nın doğmasına vesile oldu. 4 Ocak 1993 tarihinde İhlas Haber Ajansı kuruldu. Üç ay sonra ülkenin ilk özel kanallarından TGRT, Nisan 1993’te yayın hayatına başladı. Ekim 1993’te Türkiye’de en çok vericisi olan radyolardan biri hâline gelen TGRT FM hizmete girdi.

Ayrıca Türkiye Hastanesi, İhlas Pazarlama, İhlas Koleji, İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri, İhlas Armutlu Tatil Köyü, İhlas Marmara Evleri ve Bizim Evler gibi marka projeleriyle İhlas İnşaat, Türkiye gazetesinin temelini attığı önemli hizmet halkaları oldu.

TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLDUK

Türkiye gazetesi, teknolojinin de öncüsü oldu. İhlas Holding’in kuruluşlarından İhlas Net, Türkiye’yi ilklerle tanıştırdı. Gazetesini internet sitesine taşıyan ilk basın kuruluşu Türkiye oldu.

HALKIN GAZETESİ HALKA ARZ OLDU

Yayınlandığı ilk günden beri milletin sesi olan Türkiye gazetesi, halkın gücüyle büyüdü. İhlas Gazetecilik, 2010’da halka arz oldu ve borsada işlem görmeye başladı. İhlas Gazetecilik, ilk 100 endekste işlem gören iki gazeteden biri.