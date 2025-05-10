13 araca zarar verip binlerce lira zarara yol açmıştı! Hastaneye kaldırılmasına karar verildi

Manisa’da park halindeki 13 araca zarar vererek binlerce lira zarara yol açan ve gözaltına alınan şahıs hakkında 3 hafta süreyle gözlem altına alma kararı verildiği ve şahsın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığı bildirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3528 Sokak’ta meydana gelen olayda, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 1 aracın tamamen, 2 aracın kısmen yandığını, 10 aracın ise cam ve lastiklerinin zarar gördüğünü belirledi.

13 ARAÇTA BİNLERCE LİRALIK HASAR

Toplamda 13 araçta hasar oluştuğu tespit edildi.

Olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, kar maskesiyle olay yerinde görülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ö.A. (35) olduğu tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

3 HAFTA SÜREYLE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Ö.A.'nın 2023 yılında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kaydı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında 3 hafta süreyle gözlem altına alma kararı verildiği ve şahsın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığı bildirildi.