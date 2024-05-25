130 yıl önce kaybolmuştu! Amasya'da açan 'Yitik Türk lalesi'ni sadece 10 gün görebileceğiz

Türkiye’ye has bir tür olan Yitik Türk lalesinin, 1896 yılında kaybolduğu rapor edilmişti. Yitik lale kaybolmadan önce götürüldüğü Avrupa’dan 5 yıl önce anavatanı Amasya’nın Merzifon ilçesine getirildi. Çoğaltılmaya çalışılan laleler sadece 10 gün süreyle çiçek açıyor.

Yitik Türk lalesi, ilk kez 1892’de Alman bahçıvan Mühlendorff tarafından toplanarak Avrupa’ya gönderilip "tulipa sprengeri" adıyla bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra en son 1896’da doğada görülen bitkinin Anadolu’da varlığının sona erdiği kayıtlara geçmişti.

3 yıldır senede bir defa sadece 10 gün süreyle çiçeği açan lale meraklıları tarafından ilgiyle gözlemlenip fotoğraflanıyor.

Fotoğrafı halen bilim insanları ve gezginler tarafından doğada aranıyor.

Avrupa’da az sayıdaki özel bahçede süs bitkisi olarak varlığını devam ettirebilen gizemli bitkinin çekilmiş fotoğrafı Türkiye Bitkileri Listesi kitabına kapak olmuştu.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin lalenin Türkiye’ye geri getirilmesi için 2016’da başlattığı "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor" adlı proje olumlu sonuçlar verdi.

İngiltere’den önce İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne, sonrasın da ana vatanı Amasya’ya getirilen yitik lale soğan ve tohumları Merzifon’a dikilmişti.

Soğan 3 yıl önce 2 çiçek açtı. Geçen yıl açan çiçek sayısı 9’a ulaştı. Bu yıl yeniden açan çiçekler sadece 10 gün süreyle izlenebildikten sonra soluyor.