14 bin dolarlık tablonun değeri "çarpıcı sırla" birlikte 14 milyon dolar oldu

İki yıl önce 17. yüzyıla ait bir yağlıboya tablonun 14 bin dolarlık değeri, koleksiyoncuların tablonun sırrını açıklamasıyla uçtu. Ünlü ressam Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkan tablo 14 milyon dolara satışa çıktı.

17. yüzyıl ressamı Rembrandt'ın bir tablosu sanat dünyasını karıştırdı. İki yıl önce 17. yüzyıl dönemine ait olduğu öğrenilen bir tablo 14 bin dolara alıcısını bekliyordu. Ancak koleksiyoncuların gerçeği ortaya çıkarmasıyla tablo, Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 14 milyon dolara satıldı.

İngiltere merkezli Dailymail'in aktardığına göre The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) adlı yağlıboya tablosunun, 2021 yılında Christie's tarafından Rembrandt'ın çevresinden birine atfedilerek, Amsterdam'da satışa sunulduğunda değerinin 10 bin 600 ile 15 bin 900 dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı)

İKİ YILDA MİLYONLUK ARTIŞ

Ancak İngiltere'deki koleksiyoncu Sotheby's, geçen yıl aralık ayında düzenlediği müzayedede, eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etti ve fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

20 AY BOYUNCA TABLOYU İNCELEDİLER

Uzmanlar, 20 ay süren kapsamlı bir inceleme sırasında X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerini kullandı ve önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danıştı.

Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar fiyatla desteklenmişti.

Alıcı, aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul etmişti, bu da daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde tablonun kendilerine verileceği anlamına geliyordu.

Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre, küçük ölçekli tablo ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Heldring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıktı.

Kapsamlı bir araştırmanın ardından uzman, ''Büyük olasılıkla 1628 dolaylarında yapılmış olan kızılötesi görüntüleme, Rembrandt'ın nesnenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için keskin bir nokta (muhtemelen bir gravür kalemi) kullanarak sahne üzerinde çalışıp yeniden çalışması sırasında kompozisyonda çok sayıda değişikliği ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.