Haberler > Yaşam > "Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar

"Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar

- Güncelleme:
&quot;Timsah var&quot; diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar
Ankara'da Sakarya Nehri'nde suda hareket gören bir çoban "Timsah var" diyerek çevresindekilere haber verdi. Harekete geçen grup 2 saatin sonunda 68 kiloluk dev yayın balığını sudan çıkarmayı başardı.

Sakarya Nehri’nin Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarından geçen bölümünde ilginç bir olay yaşandı.

"TİMSAH VAR" DİYEREK PANİĞE NEDEN OLDU

Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilen nehir yatağında, balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Afganistan uyruklu bir çoban, suda büyük bir cismin hareket ettiğini fark ederek çevredekilere "Timsah var" diyerek haber verdi.

"Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar - 1. Resim

 

2 SAATTE SUDAN ÇIKARABİLDİLER

Bunun üzerine bölgeye giden Tolga Güler isimli vatandaş, su birikintisinde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Güler, yaklaşık iki saat süren uğraş sonucu halat yardımıyla 68 kilogram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmayı başardı.

"Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar - 2. Resim

Bölge halkı, son yıllarda nehirde su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirtti. Uzmanlar ise Sakarya Nehri’nde yaşanan kurumanın ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

"Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar - 3. Resim

