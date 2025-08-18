Gizli manastır gezi rotalarının vazgeçilmezi oldu! Gidenleri 900 yıl önceye götürüyor

Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan şehirlerin başında Aydın geliyor.

Şehrin bilinen güzellikleri kadar gizemli kalmış kültürel zenginlikleri de bulunuyor.

Tarihin gizemli yönlerini keşfederek değerlendirmek isteyenler binlerce yıllık geçmişi olan Aydın’da gizli kalan yerleri araştırarak ziyaret ediyor.

Bunlar arasında Kuşadası’na bağlı Davutlar Köyü'nde bulunan bir manastır geliyor. Antik dönemdeki adıyla Mykale’nin (Samson Dağları) 900 metre yüksekliğine inşa edilen Kurşunlu Manastırı doğa ve tarih severlerin yürüyüş rotalarında yer alıyor.

BASKIDAN KAÇAN RAHİPLER YAPTI

Uzun yıllar ilgi bekleyen, 2021 yılında temizliği yapılan manastır, adeta ormanın içine gizlenmiş vaziyetiyle dikkat çekiyor.

Davutlar Mahallesi’nden 12 kilometrelik bir tırmanışla ulaşılabilen manastır, Kuşadası'nda inanç turizminin yeni adresi olabilecek bir potasında aday gösteriliyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğusunda, eşsiz bitki zenginlikleri arasında yer alan Kurşunlu Manastırı, Bizans yapısı bir Ortodoks Manastırı olarak günümüze kadar gelirken, manastırın 11. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor.

Hazreti Meryem'e ithaf edildiği bilinen manastırın baskıdan kaçan din adamları tarafından kurulduğu düşünülüyor.

Etrafı duvarlarla çevrili Kurşunlu Manastırı'nın merkezinde bir kilise bulunurken, manastır duvarlarının dışında 100 metre doğusunda bir mezar şapeli de yer alıyor.