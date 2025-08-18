Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kahraman gibi imdada yetişiyor, sıcak denince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor

Kahraman gibi imdada yetişiyor, sıcak denince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Buzcu Baba" lakaplı Ahmet Akdemir yaz aylarında Diyarbakır'ın ilk akla gelen ismi oldu. Yazın kavurucu sıcaklarda tarlada çalışanların serinlemesi için at sırtında buz servisi yapmasıyla meşhur olan Buzcu Baba, yaptığı işle benzersiz bir hizmet sunuyor. Arabaların giremediği yerlere bir kahraman gibi at sırtında giderek imdada yetişiyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde çocuk yaşlarda soğuk su satmaya başlayan Ahmet Akdemir (47) enteresan hikayesi ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Akdemir bir süre evinde, sonra 2000 yılında kurduğu imalathanede buz üretip dağıtarak 25 yılı geride bıraktı.

Çevresinde "Buzcu Baba" olarak bilinen Akdemir, aldığı siparişleri motosiklet ve kamyonetle şehrin dört bir yanına ulaştırıyor.

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 1. Resim

Araçlarla gidemediği bölgelere de oğlu Muhammet ile at sırtında buz servisi yapan Akdemir, özellikle Dicle Nehri kenarındaki tarlalarda çalışan işçilere buz ulaştırarak, 40 dereceyi aşan sıcak havada onların serinlemelerini sağlıyor.

"BİR BUZ KIRILSA SANKİ CANIM ACIYOR"

Buz satışı dışında "askıda buz" uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi ailelere buz verilmesini sağlayan Akdemir, çocukluk yıllarında ilçe garajında, kent merkezinde, tarihi surların olduğu bölgede ve kalabalığın yoğun olduğu alanlarda soğuk su satışı yaptığını söyledi.

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 2. Resim

Çocukluk hayalini 2000 yılında kurduğu imalathane ile gerçekleştirdiğini anlatan Akdemir, işini severek yaptığını belirtti.

"Buz aşkı küçüklükten geliyor. Buzu bazen kucağıma alıyorum, seviyorum, öpüyorum, kokluyorum. Küçüklükten gelen bu buz aşkı var. Buz serüveni yıllardır sürüyor. Öyle bir seviyorum ki bir buz kırılsa sanki canım acıyor." diyen Akdemir, fırıncılara, su satıcılarına, çiğ köftecilere ve limonatacılara buz satışı yaptığını kaydetti.

Akdemir, şunları söylüyor:

"Şimdi beni her gören araç ya da atla geçtiğimde 'Buzcu Baba geliyor.' diyorlar. Lakabım 'Buzcu Baba' oldu. Siparişleri yerine ulaştırıyoruz.

Beni arıyorlar, 'Buzcu Baba imdat, yetiş, sıcak, bize buz yetiştir.' diyorlar. Biz de motosiklet ve kamyonetle buz siparişlerini götürüyoruz. Araçların giremediği yerlere atlarla gidiyoruz.

Heybelere buzlarımızı koyuyoruz ve Dicle Nehri'ne atları vurup karşıya geçiyoruz. Tarladaki işçi kardeşlerimize buzları at sırtında ulaştırıp imdatlarına yetişiyoruz. Sattığımız buzu bazıları suyu soğutmak bazıları da ürünlerini soğuk tutmak için kullanıyor."

Buz dağıtım işini yaz aylarında yaptıklarını, günde 100 kalıba kadar satış yaptıklarını bildiren Akdemir, "askıda buz" uygulamasıyla da buzdolabı olmayan veya arızalı olanların imalathaneden ücretsiz buz aldığını sözlerine ekledi.

"KAVURUCU SICAKTA BUZCU BABA İMDADIMIZA YETİŞİYOR"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve binlerce yıldır tarıma ev sahipliği yapan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçelerinde pamuk ve buğday üretimi yapan Mehmet Şenyiğit de Diyarbakır'ın kavurucu sıcağında aldıkları buz sayesinde serinlediklerini söyledi.

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 3. Resim

Telefonla verdikleri buz siparişinin zamanında işçilere ulaştırıldığını belirten Şenyiğit, şöyle dedi:

"Pamuk tarlasında işçi çalıştırıyoruz. Hava çok sıcak, telefon açıyoruz, Buzcu Baba atlarla Dicle Nehri'ni aşarak bize buz temin ediyor. Buzcu Baba'nın getirdiği buzları suya koyuyoruz ve suyun soğumasını sağlıyoruz. Bu havada soğuk su olmasa insan çalışamıyor. Diyarbakır'ın sıcaklığı 45-50 dereceye kadar çıkıyor. Kavurucu sıcakta Buzcu Baba imdadımıza yetişiyor. Ulaşım biraz zor olduğu için Dicle Nehri'ni atla geçiyor. Allah razı olsun ondan."

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 4. Resim

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 5. Resim

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 6. Resim

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 7. Resim

Kahraman gibi imdada yetişiyor, yaz gelince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

2 haftada zam geldi! Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şaşırttıUzun süredir mücadele ediyordu: İlçede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Timsah var" diyerek herkesi çağırdı! 68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılar - Yaşam68 kiloluk devi, 2 saatte sudan çıkardılarDown sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - YaşamDown sendromlu genç cami aşığı oldu22 yıl boyunca felçli eşine bakan Zehra Ekşili gönülleri fethetmişti! Aylar sonra acı haber geldi - YaşamKadınlar Günü'nde en çok o konuşulmuştu: Acı haber!Gizli manastır gezi rotalarının vazgeçilmezi oldu! Gidenleri 900 yıl önceye götürüyor - YaşamGizli manastır gezi rotalarının vazgeçilmezi oldu! Gidenleri 900 yıl önceye götürüyorİhale ile aldığı ev kabusu oldu! Eski mal sahibinden ağır hasar... 400 bin lira zarara uğradı - Yaşamİhale ile satın aldığı ev kabusu oldu!Nevşehir’de düğün faciası! 8 yaşındaki çocuğun vücudu dondu - Yaşam8 yaşındaki çocuğun vücudu dondu
Sonraki Haber Yükleniyor...