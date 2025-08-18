Kahraman gibi imdada yetişiyor, sıcak denince o akla geliyor! 'Buzcu Baba' çeyrek asırdır insanları serinletiyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde çocuk yaşlarda soğuk su satmaya başlayan Ahmet Akdemir (47) enteresan hikayesi ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Akdemir bir süre evinde, sonra 2000 yılında kurduğu imalathanede buz üretip dağıtarak 25 yılı geride bıraktı.

Çevresinde "Buzcu Baba" olarak bilinen Akdemir, aldığı siparişleri motosiklet ve kamyonetle şehrin dört bir yanına ulaştırıyor.

Araçlarla gidemediği bölgelere de oğlu Muhammet ile at sırtında buz servisi yapan Akdemir, özellikle Dicle Nehri kenarındaki tarlalarda çalışan işçilere buz ulaştırarak, 40 dereceyi aşan sıcak havada onların serinlemelerini sağlıyor.

"BİR BUZ KIRILSA SANKİ CANIM ACIYOR"

Buz satışı dışında "askıda buz" uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi ailelere buz verilmesini sağlayan Akdemir, çocukluk yıllarında ilçe garajında, kent merkezinde, tarihi surların olduğu bölgede ve kalabalığın yoğun olduğu alanlarda soğuk su satışı yaptığını söyledi.

Çocukluk hayalini 2000 yılında kurduğu imalathane ile gerçekleştirdiğini anlatan Akdemir, işini severek yaptığını belirtti.

"Buz aşkı küçüklükten geliyor. Buzu bazen kucağıma alıyorum, seviyorum, öpüyorum, kokluyorum. Küçüklükten gelen bu buz aşkı var. Buz serüveni yıllardır sürüyor. Öyle bir seviyorum ki bir buz kırılsa sanki canım acıyor." diyen Akdemir, fırıncılara, su satıcılarına, çiğ köftecilere ve limonatacılara buz satışı yaptığını kaydetti.

Akdemir, şunları söylüyor:

"Şimdi beni her gören araç ya da atla geçtiğimde 'Buzcu Baba geliyor.' diyorlar. Lakabım 'Buzcu Baba' oldu. Siparişleri yerine ulaştırıyoruz.

Beni arıyorlar, 'Buzcu Baba imdat, yetiş, sıcak, bize buz yetiştir.' diyorlar. Biz de motosiklet ve kamyonetle buz siparişlerini götürüyoruz. Araçların giremediği yerlere atlarla gidiyoruz.

Heybelere buzlarımızı koyuyoruz ve Dicle Nehri'ne atları vurup karşıya geçiyoruz. Tarladaki işçi kardeşlerimize buzları at sırtında ulaştırıp imdatlarına yetişiyoruz. Sattığımız buzu bazıları suyu soğutmak bazıları da ürünlerini soğuk tutmak için kullanıyor."

Buz dağıtım işini yaz aylarında yaptıklarını, günde 100 kalıba kadar satış yaptıklarını bildiren Akdemir, "askıda buz" uygulamasıyla da buzdolabı olmayan veya arızalı olanların imalathaneden ücretsiz buz aldığını sözlerine ekledi.

"KAVURUCU SICAKTA BUZCU BABA İMDADIMIZA YETİŞİYOR"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve binlerce yıldır tarıma ev sahipliği yapan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçelerinde pamuk ve buğday üretimi yapan Mehmet Şenyiğit de Diyarbakır'ın kavurucu sıcağında aldıkları buz sayesinde serinlediklerini söyledi.

Telefonla verdikleri buz siparişinin zamanında işçilere ulaştırıldığını belirten Şenyiğit, şöyle dedi:

"Pamuk tarlasında işçi çalıştırıyoruz. Hava çok sıcak, telefon açıyoruz, Buzcu Baba atlarla Dicle Nehri'ni aşarak bize buz temin ediyor. Buzcu Baba'nın getirdiği buzları suya koyuyoruz ve suyun soğumasını sağlıyoruz. Bu havada soğuk su olmasa insan çalışamıyor. Diyarbakır'ın sıcaklığı 45-50 dereceye kadar çıkıyor. Kavurucu sıcakta Buzcu Baba imdadımıza yetişiyor. Ulaşım biraz zor olduğu için Dicle Nehri'ni atla geçiyor. Allah razı olsun ondan."