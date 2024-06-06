25 yerden aynı anda sipariş verildi, kapıya yığılan kuryeler şaşkına döndü

Bursa'da iletişim bilgileri ele geçirilen bir gencin adına 25 farklı yerden sipariş verildi. Sipariş için adrese giden kuryeler adreste kimsenin olmadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşarken, bilgileri ele geçirilen 18 yaşındaki Arda O. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesinde bir kişi, 25 ayrı yerden sipariş verdi. 25 farklı dükkandan sipariş getiren kuryeler adrese gelip birbirlerini görünce önce şaşkına döndü, ardından olayın bir kurmacadan ibaret olduğu anlaşıldı. Siparişi veren kişinin ise adreste yaşamadığı öğrenildi.

"BENİM ADIMA BAŞKA BİRİLERİ SİPARİŞ VERİYOR"

Sipariş için adrese gelen kuryeler kimse kapıyı açmayınca telefonla iletişim sağladı. Aranan kişi, "Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın" diye cevap verdi.

Yaşanan duruma kuryeler tepki gösterirken, döner salonu işletmecilerinden Ahmet Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır" şeklinde konuştu.

EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan sipariş verilen telefonun sahibi olan 18 yaşındaki Arda O. isimli gencin sanal ortamda oynadığı oyunda adres ve telefon bilgilerini çaldırdığı belirtildi.

Arda O.'nun hakkında asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulduğu gerekçesiyle babası Soner O. ile birlikte Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.