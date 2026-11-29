Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, hafta sonu doğaseverleri bölgeye çekti. Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı hattında beyaz örtünün kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, kar hasreti çeken İstanbullular 300 kilometrelik yolu göze alarak soluğu bölgede aldı.

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Trakya'nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi, Kırklareli beyaza büründü. Özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı çevresinde etkisini sürdüren yağış, bölgeyi hafta sonu tatilcilerinin yeni rotası haline getirdi.

Kar kalınlığının 6 santimetreye ulaştığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda, Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

300 kilometre yol yapıp o bölgeye koştular: Sebebini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul'dan bölgeye gelen Orhan Aktaş, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde kar yağdığını duyunca yola çıktıklarını söyledi.

300 kilometre yol yapıp o bölgeye koştular: Sebebini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

300 KİLOMETRELİK KAR YOLCULUĞU

Bölgede güzel bir yağış olduğunu ifade eden Aktaş, "Boşuna Uludağ'a gitmesinler. Gelsinler köy kahvehanesinde odun ateşinde çay içsinler. Kar topu oynasınlar" dedi.

300 kilometre yol yapıp o bölgeye koştular: Sebebini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Kar görmek için yaklaşık 300 kilometre yol katettiklerini anlatan Aktaş, temiz havada kar topu oynadıklarını kaydetti.

Bahadır Yoldaş ise kar görmek için İstanbul'dan geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, herkesi bölgeye davet etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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