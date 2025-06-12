Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana

4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da çevreye kötü kokular yayması üzerine ekiplerin çilingirle girdiği 'çöp ev'den hem çöp yığını hem de çok sayıda hayvan çıktı. Çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıkarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana - 1. Resim

Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana - 2. Resim

GEM ÇÖP EV HEM HAYVANAT BAHÇESİ!

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.

Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana - 3. Resim

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ognjen Mimovic forma giymeden veda etmek istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir anda bastırdı, ilçe beyaz örtüyle kaplandı! Görüntüler Gümüşhane'den - YaşamBir anda bastırdı, ilçe beyaz örtüyle kaplandıAraç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, cam şişeler... Bu denizde yok yok! - YaşamAraç lastiği, alışveriş sepeti, paspas... Bu denizde yok yokAntalya'dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var - YaşamHem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi varGeylani ailesinin acı günü! Seyyid Gazi Geylani vefat etti - YaşamGeylani ailesinin acı günü! Seyyid Gazi Geylani vefat ettiEn küçük ağaç hasat edildi! Bonsai müzesinin meyveleri törenle toplandı - YaşamEn küçük ağaç törenle hasat edildiKendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin! - YaşamKendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin!
Sonraki Haber Yükleniyor...