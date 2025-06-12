4 kamyon çöp, 12 kedi, 3 kaplumbağa! Çöp evden çıkan çıkana

Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Haziran 2025 22:50 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 23:04 - Güncelleme:

Aydın'da çevreye kötü kokular yayması üzerine ekiplerin çilingirle girdiği 'çöp ev'den hem çöp yığını hem de çok sayıda hayvan çıktı. Çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıkarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı. Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İlgili Haber Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı GEM ÇÖP EV HEM HAYVANAT BAHÇESİ! Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi. Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu. Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlgili Haber Evine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru