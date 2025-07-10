529 yıldır geleneği yaşatılıyor! 117 çocuk el açtı, padişaha dua etti

Sultan 2. Bayezid’in vakfiyesinde şart koştuğu hayır hizmeti 529 yıldır devam ettiriliyor. Sultanın emri doğrultusunda düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 43’ü Denizli’de olmak üzere 117 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı. Vakıf gelirleriyle verilen hediyeleri alan çocuklar ve aileleri padişaha dua etti.

Toplu sünnet şöleni Şükrü Fatma Zeybekçi Camisinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunarak başladı. Sultan 2. Bayezid'in ruhuna gönderilen duaların ardından çocuklar etkinlikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şölene katılan çocuklar, düzenlenen şehir turunda otobüsle konvoy halinde Denizli sokaklarını gezdi.

Renkli görüntülere sahne olan konvoyda aileler de çocuklarına eşlik etti. Şehir turunun ardından çocuklara ve ailelerine yemek ikram edildi.

"SÜNNET EDİLE... MÜNASİP GÜZEL ELBİSE VERİLE..."

Etkinlik sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol tarafından her çocuğa hediyeleri olan gram altın, bisiklet ve oyuncaklar hediye edildi.

Hediyelerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşarken, bisikletlerini alır almaz deneme turları attı.

Programda konuşan Aydın Vakıflar Böle Müdürü Mücahid Vural şu bilgiler paylaştı:

"Osmanlıdan günümüze yüzlerce vakıf kurulmuştur. Yardımlaşma dayanışma duygularını harekete geçiren vakıflar birçok alanda hizmetler yapmıştır.

‘Sultan 2. Bayezid tarafından 529 yıl önce 1496 yılında kurulmuş olan, çocukları sünnet ettirme vakfının vakfiyesinde bulunan ‘sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar, sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuklara münasip güzel elbise verile’ hayır şartı gereğince, bu vakfın hayır şartını yerine getirerek yaşatma çabası içerisindeyiz. 81 ilde sünnet organizasyonları yapmaktayız.

Bölge Müdürlüğü olarak, toplamda 117 çocuğumuzun Denizli’de ise 43 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu yapmaktayız. Bu organizasyonlar kapsamında farklı etkinlikler yaparak, çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz"

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