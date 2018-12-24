Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Aklınıza ne gelirse sosyal medya yönlendirmesiyle şekil değiştiriyor, büyüyor ve hatta çığırından çıkıyor. Yapılan bir araştırma, sosyal medyanın aile hayatımıza etkisini gözler önüne sermiş aslında. Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Son 5 Yılda Türkiye’de Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya” araştırmasına göre sosyal medya kullanımı, ailelerin dağılmasında önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Araştırmaya göre kişilerin yüzde 59’u eşinin, eş adayının internette neler yaptığını kontrol ediyor, yüzde 48’i internetin boşanma ve aldatmaları artırdığını düşünüyor.

AİLE YERİNE SOSYAL MEDYA

36 boşanma avukatı ile yapılan görüşme ve 278 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, insanlar ailesine ayıracağı vakti sosyal medyada geçiriyor. Başka hayatlara imrenen kullanıcılar, farklı arayışlara başlıyor, yaşanan değişim kıskançlık ve devamında başka kötü sonuçlara meydan veriyor. Ayrıca internet bağımlılığı gibi bir hastalık var ki, bu aile ilişkisini zedeliyor, boşanmalara temel oluşturuyor. Boşanma davası açılırken gerekçe olarak “Eşim hep internette”, “Kocam internet yüzünden evle, çocukla ilgilenmiyor” gibi cümlelerden geçilmiyor. Araştırmanın yürütücüsü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gül Esra Atalay “Boşanma avukatlarıyla konuşurken gördük ki şüphe, boşanmalar ve ilişkiler üzerinde çok etkili. Hatta tahmin edilenin çok üzerinde” diyor.