Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Anadolu’nun güney kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle hem Toros Dağılarında hem de çeşitli kara yollarında çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşım sağlanmaya başladı. Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı’ndan itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermedi. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. Alanya’nın kırsalında ise üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle trafikte olanlar zor anlar yaşadı. Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya’yı Konya’ya bağlayan Kuşyuvası Çatak yolu kar yağışının etkisini artırması sebebiyle kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri yönlendirildi. İş makineleriyle yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından yol, gece yarısı ulaşıma açıldı. Araçlarıyla yolda kalanlar da kurtarıldı.