Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde önceki sabah saat 07.00 sularında acı bir kaza yaşandı. Hayrabolu-Tekirdağ kara yolu Ortaca Mahallesi’nde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak Ortaca Köprüsü’nden dereye uçtu. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, aracın içinden Erkan (43), Buğra Barış (19), Buğlem (5) Arslan, Mustafa (65) ve Ayşe (67) Öner, Pınar (24), Seyit Abdullah (5) ile 4 aylık Emir Umeyr Aldemir’in cansız bedenini çıkardı. Ölenlerin cezaevinde kalan Pınar Aldemir’in babası Hakan Öner’i ziyarete gittikleri belirtildi. Genç kadın ile iki çocuğu dün Kapaklı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede eşi ve evlatlarını kaybeden Ali Aldemir, sinir krizi geçirdi. Dede Hakan Öner ise, kaldığı cezaevinden özel izinle jandarma eşliğinde cenazeye katıldı.