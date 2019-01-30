Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yapılan son  meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde  oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan  ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök  gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden  yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski)  karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANTALYA İÇİN KAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde  kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20  santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.