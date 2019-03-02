Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde saat 19.45’te 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin ilksel olduğunun öğrenilmesi ve artçı depremlerin de gelmemesi sonrasında vatandaşlar evlerine geri döndü.