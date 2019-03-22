Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Denizli'de korkutan deprem
22.03.2019 - 18:48 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Denizli,deprem,
611958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611958.aspx
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