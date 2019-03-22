Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya  göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği  belirlendi.