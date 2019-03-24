Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep genelindeki 20 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Uyuşturucu imalathanesi ve tacirlerine karşı yapılan operasyonda toplam 110 personel ve 2 narkotik köpeği katıldı. Vatan, Münifpaşa, Düztepe, Üçoklar, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda evler didik didik aranırken 18 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, 15 gram sentetik kannobinoid, 20 gram eroin, 30 gram metamfetamin (ateş-buz), 100 gram esrar, 2 adet tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 18'nin de hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.