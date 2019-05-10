Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, olayın yaşandığı sırada bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiptekilerle de görüştü. AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aramalar sırasında drone da kullanılıyor.



Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nişancı’nın Derebaşı mevkiinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi. AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, ekiplerin arama yapılan bölgede Nişancı’nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldukları da öğrenildi.



Nişancı’nın bulunması amacıyla Erzurum’dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi. Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.



Erzurum’dan ayrıca AFAD’dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt’a sevk edildi.