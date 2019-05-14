Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'nde 5821 sokakta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Nazmi Can Arslan