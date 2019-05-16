Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil firmalarına fason üretim yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Uzunel, salı günü sabah saatlerinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Görüşmenin ardından Uzunel'den haber alınamadı. Uzunel'in kullandığı 20 BV 024 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesi Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkisinde terk edilmiş bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobilin anahtarının üzerinde, sol ön camının açık, Uzunel'in cep telefonunun ise araçta olduğunu tespit etti. Uzunel'in en son saat 13.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde görüldüğü, ardından da kaybolduğu belirlendi.

Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri, Uzunel'in kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerine, çalışma yaptı. Jandarmanın kayıp arama köpeği Çekiç ile bölgede arama yapıldı. Kayıp Uzunel'in, birkaç gündür aynı işi yapan kişilerle fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği bilgisi de edinildi.

EŞİYLE TARTIŞMIŞ

Uzunel, dün saat 01.00 sıralarında, Babadağ ilçesinde devriye gezen polis ekibi tarafından yalın ayak yürürken bulundu. Onur Uzunel ilk ifadesinde, tanımadığı kişilerce ellerinin ve gözlerinin bağlanıp, kaçırıldığını söyledi. Jandarma, çelişkili ifadeler veren Uzunel'i olay yerine götürdü. Burada da tutarsız ifadelerde bulunan Uzunel, kaçırılmadığını, eşiyle tartıştıklarını, bu nedenle kaçırılma olayını uydurduğunu söyledi. İki ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uzunel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.