Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Samsun’un Bafra ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Raif Çaylı idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.