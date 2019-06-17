Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erol öncelikle “Son kullanma tarihi önemli. Peynirin soğuk zincirle ulaştırılıp soğuk dolapta muhafaza edilmesi ile ambalajı en önemli kriterler” diyor. Aksi hâlde peynirde bozulma hızlanıyor. Bazı peynirlerin ambalajı depolama şartları sebebiyle zarar görüyor, hava ile temas ediyor ve küf üreterek bozulmaya başlıyor. Öte yandan peynirin soğuk zincirinin asla kırılmaması gerekiyor. Yani fabrikadan sofralara kadar +2 ile +4 derecede, yani buzdolabı soğukluğunda kalması gerekiyor. Satın alınan peynirin de vakit kaybetmeden evde buzdolabına konması gerekiyor. İşte Murat Erol’un verdiği diğer bilgiler:

¥ Sofraya en son peynir getirilip ilk önce peynir kaldırılmalı, tezgâhta bekletilmeden kapalı hâlde tutulmalı.

¥ Buzdolabının sadece temizliği değil hijyeni de çok önemli. Süt ve süt ürünleri asla açık olarak kaldırılmamalı.

¥ Salamura suyuyla satılan Burgu, Topi gibi çeşitler açık reyondan alınıyorsa, kendi salamura suyu pakete ekletilmeli.

¥ Suyun azalması hâlinde içme suyu eklenerek peynirin hava ile teması kesilmeli.