Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Fehmi Deniz (59) yönetimindeki 63 FM 255 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini yitirince devrildi. Tır yüklü olan tonlarca domates yollara ve otoyol köprüsünün altında bulunan bir kafenin üzerine düştü.

Tonlarca domates kasası kafe'nin üzerinde düştü, kafe kullanılamaz hale geldi

Kaza sonucunda otoyol köprüsünün altında bulunan bir kafe üzerine tır içerisinde yüklü olan tonlarca domates yüklü kasa üzerine düştü. Bomba etkisi gibi ses çıkaran kazada kafe içerisinde bulunan müşteriler korkudan kaçtılar. Şans eseri kafe de bulunan kimse yara almadı. Kafe ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Trafiğe kapanan otoyol ise domateslerin temizlemesinin sonrasında kontrollü olarak tekrardan açıldı.