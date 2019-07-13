Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum Pasinler D-100 kara yolunda meydana geldi. 06 AK 0680 plakalı Tır Erzurum Pasinler istikametinde seyir halinde iken yol kenarında patates satıcısı Abdülkerim Ö.'ye çarptı. Çarpma sonucunda Abdülkerim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
Pasinler'de trafik Kazası: 1 ölü
13.07.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Pasinler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pasinler,trafik kazası,Abdülkerim Ö.,Erzurum,
636840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636840.aspx
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