Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum Pasinler D-100 kara yolunda meydana geldi. 06 AK 0680 plakalı Tır Erzurum Pasinler istikametinde seyir halinde iken yol kenarında patates satıcısı Abdülkerim Ö.'ye çarptı. Çarpma sonucunda Abdülkerim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.  