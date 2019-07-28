Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih U. idaresindeki 52 FT 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik fındık bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Volkan, Hanife, Nevriye, Mustafa, Cafer, Tansu ve Evlin U. yaralandı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.



Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.