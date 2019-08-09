Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki sulama kanalı içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlenemezken, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Ceset, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu
09.08.2019 - 18:55 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sulama,kanal,erkek,ceset,Mersin,
642915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642915.aspx
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