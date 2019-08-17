Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 47 dereceyi gösterirken, huzurun hakim olduğu tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini parklara attı. Surların altında tehlikeye aldırış etmeden gölgelikte serinlemeye çalışan vatandaşalar, ailece oturup çaylarını yudumlayarak sohbet etti.

Hafta sonunu fırsat bilip öğle namazını kılmak için tarihi Ulu Cami’nin yolunu tutan bazı vatandaşlar ise, ezan okunmadan önce cami içerisinde ve önünde bir süre sohbet ederken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşların ise cami içerisinde uyuduğu görüldü.

Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarırken, havanın çok sıcak olmasından dolayı süs havuzuna gelip serinlemeye çalıştıklarını dile getirdi.