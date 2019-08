Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisikletle dünya turu yapmak için aralıklarla 22 yıldır seyahat eden Alman bisikletçi Christian Pries ile kendisine bu yıl eşlik eden arkadaşı Maren Hagel Türkiye’yi keşfe İstanbul’dan başladı. Alman bisikletçiler İstanbul’daki 5 günlük turlarının ardından Gürcistan’a ve Ermenistan’a gidecek ve 2 ayın ardından geniş kapsamlı Türkiye turlarına Karadeniz üzerinden tekrar başlayacak.



“Bir gençlik hayali” olarak başladığı bisikletle dünya turu kapsamında Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 50’den fazla ülkeyi dolaşan Pries bu yolculukta arkadaşı Maren ile beraber 12 ay boyunca Moğolistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, İtalya, Fransa, İzlanda, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan’ı gezdi.

Rotalarının son durağı olan Türkiye’de uzun süre kalmayı planladıkları için kısa süreliğine Gürcistan ve Ermenistan’a geçecek bisikletçiler 2 ayın ardından birçok şehri tek tek dolaşmak için Türkiye’ye dönecek.



Ticaretle uğraşan Pries ile öğretmenliği bırakarak bisikletle dünya turuna başlayan Hagel yolculuk tecrübelerini anlattı. Dünya turuna 16 yaşında başlayan Pries, her yıl aralıklarla farklı ülkelere gittiğini söyledi.



Pries, bisiklet yolculuğu sayesinde hem “kendini” hem de insanları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Bisikletle seyahat etmenin en güzel tarafı yavaş olduğu için hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Doğayı daha yakından keşfediyorsunuz. İnsanlarla konuşmak, onların hikayelerini dinlemek, onların kültürünü yaşayarak öğrenmek daha kolay oluyor “ diye konuştu.



Yolculukta genellikle çok iyi karşılandıklarını anlatan Pries şöyle devam etti: “Bizi genellikle evlerine davet ediyorlar ve çok misafirperver davranıyorlar. Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da hep aynı tavırla karşılaştım. Bisiklet bir de çevreye saygılı olmak için en iyi araç. Benzin kullanmıyorsunuz ve doğayı kirletmiyorsunuz. Tabii ki spor da yapıyorsunuz. Bu vücudunuz için sağlıklı. Bisiklet her ne kadar zor olsa da sonuç her zaman güzel. Zor anlar sayesinde güzel anların tadını alıyorsunuz ve dünyadaki insanların aslında yüzde 99’unun iyi kalpli olduğunu anlıyorsunuz ve ön yargılarınızı karşılıklı olarak kırıyorsunuz. Hayatımdaki en güzel anları ve en önemli tecrübeleri de yine bisiklet yolculuklarım boyunca yaşadım. Bu harika aracı herkese tavsiye ediyorum”