Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bizim vaktimiz dar, onların pazar alanı sonsuz. Hâl böyle olunca -e-Ticaret büyük bir hızla gelişiyor. Hemen hemen bütün markaların internet mağazası var. Her biri kargo, iade, seçme şansı, mağazadan teslim, taksit gibi akla gelen gelmeyen birçok kolaylık sununca bırakın giysiyi, ayakkabıyı, mobilyayı; dokunmadan almadığımız domatesi, ıspanağı bile internetten alır olduk. Evde ekmek yokmuş ne gam? Birkaç dakika sonra evde. Su? Birkaç lira fazla verdiğinizde o da kapıda. Saati yok, sınırı yok....

Fakat son dönemde bütün bu kolaylıkların bedeli katlanarak artmaya başladı. Diyelim ki internette bir elbise beğendiniz, fiyatı da bütçenize uygun geldi ama ‘dur biraz daha bakayım’ dediniz. O elbiseyi gerçekten beğendiyseniz, ‘tekrar dönerim’ demek pek de doğru bir karar olmayacak. Çünkü o elbiseye birkaç defa baktığınızda fiyatının artması mümkün. İlk baktığınızda kimsenin ilgilenmediği o elbise için ekranın sol köşesinden “Bu ürüne şu anda 52 kişi bakıyor” diye bir uyarı çıkıyor. Ardından “İlgilendiğiniz ürün şu anda 10 kişinin sepetinde” diye yeni mesaj. Yani “Talep çok, almazsanız kaçıracaksınız” gizli mesajı veriliyor. Bir süre sonra aynı şeye bir daha baktığınızda fiyatın arttığını göreceksiniz. Yani 10 dakika önce 80 lira olan o elbise artık 100 lira. Eee, talep çok!..

Diyelim ki bir seyahatiniz var, uçak bileti alacaksınız. Gün, saat, fiyat uydu, alıma geçtiniz. Kişi sayısı, kimlik bilgileri yazıldı, tam ödeme aşamasına geldiniz ki muhtemelen orada aynı saatteki uçak biletine yeni talip çıkıyor. Tam o anda ne hikmetse sistem hata veriyor. Yeniden giriş yaptığınızda fark ediyorsunuz ki bilet fiyatı artmış. Muhtemelen 1 dakika içerisinde. Eee, ben bilgileri girmiştim, o bilet benimdi!.. Yok. Parasını ödemediğime göre benim değilmiş. Tıpkı elbise alırken ‘50 kişi bakıyor’ uyarısıyla artan fiyat gibi.

e-Ticaret’te güvenirliğin artması için bu tip oyunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Ancak şimdilik çözüm, bir şeyi beğendiniz ve fiyatı da uygunsa, hemen o ekran görüntüsünü almak. Gerekirse şikâyette bulunabilirsiniz. Ardından da eğer gerçekten almak istiyorsanız hızlıca almak. Diğer bir yöntem de, internette arama yapacaksanız, öncelikle gizli sekmede oturum açma yöntemini deneyebilirsiniz. Bu sayede hem o aradığınız şey, her internete girdiğinizde bilgiden önce ekranınıza düşmeyecek, hem de talep artırıp fiyatın yükselmesine sebep olmayacaksınız.