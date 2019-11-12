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Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda yangın çıktı
12.11.2019 - 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların iş yerini kaplamasıyla beraber AVM’deki vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakırköy,
662134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662134.aspx
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