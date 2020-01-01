Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla Hakkari’nin Geçitli köyündeki jandarma karakolunda Mehmetçikle birlikte giren Bakan Soylu, sabah saatlerinde kayak merkezi ve kent merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, kent merkezinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Bakan Soylu, taleplerini dinledi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Hakkari’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu söyleyerek, ile acilen bir fabrika yapılması gerektiğini söyledi.

Dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, lapa lapa yağan kar altında vatandaşlara sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekinen Bakan Soylu, daha sonra karayolu ile Van’a hareket etti.

"Kendilerine başarılar diliyorum"

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Bakan Soylu’nun yılbaşında Hakkari’de olmasının kendileri için bir onur olduğunu söyledi. Er, “Kendisinin bayram ve yeni yılda Doğu Anadolu Bölgesi'nde askerimizin ve polisimizin yanında, özelikle doğunun en ücra bölgelerinde olması bizim ve ülkemiz için bir onurdur ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Soylu’ya ziyaretlerinde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve partililer eşlik etti.