Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 07.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Deprem yerin 7,93 km altında gerçekleşti. Sarsıntı sonrası ilçede kısa süreliğine panik yaşandı.