Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. Kazada kamyon içerisinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı
25.02.2020 - 11:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. Kazada kamyon içerisinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Tem otoyolu,
683838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683838.aspx
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