Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.

Turizm kenti Antalya’da da kontroller sıkı bir şekilde sürdürüldü. Polis, yasakla birlikte, kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Normal günlerde zaman zaman trafik ve yaya trafiğinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgelerinde sessizlik hakim oldu, cadde ve sokaklar bu kez kuş sesleri hakim oldu. Kentteki sakinlik ise havadan görüntülendi.