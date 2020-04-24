Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye koronavirüsle çetin bir mücaele sürdürürken, Tunceli'den de sevindirici haberler geldi.

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Böylelikle kentte korona vakası kalmadı.

ŞÜKÜRLER OLSUN

Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada, son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.