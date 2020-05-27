Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel sularının çekilmesinin ardından zararlar ortaya çıktı. Oltu Dutlu köyü Beden Mahallesi, Olur Yeşil bağlar mahallesinde ekili alanlar ve seralar zarar görürken Olur Ormanağzı köyünde merkez mahallenin köprüsü yıkıldı köyün içme suyu hattı zarar gördü. Ormanağzı köyü sakinleri içme suyu hattını ve merkez mahalle köprülerinin bir an önce yapılmasını istediler.