Alınan bilgiye göre kaza, Gülcihan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Öcal (31) kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
06.06.2020 - 21:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,motosiklet,ölüm,
709372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709372.aspx
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