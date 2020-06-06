Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre kaza, Gülcihan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Öcal (31) kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.