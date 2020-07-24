Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan Rıdvan Telim’den (60) haber alamayan yakınları kontrol için geldikleri evde Telim’in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese gelen sağlık ekipleri, Telim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Telim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
24.07.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da 60 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,ev,ölü,
720428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720428.aspx
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