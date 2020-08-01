Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mezbahane de kesime götürülen büyükbaş kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtularak kaçtı. Kurbanlığı yakalamak için sahipleri, belediye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Ortalığı bir birine katarak kaçan kurbanlık yaklaşık 3 saatin sonunda sahipleri tarafından girdiği su akışı olmayan Gali Çayında iple yakalandı. Kurbanlığın yakalanmasında sahipleri ve vatandaşların kovboylar gibi boynuna kement atmaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlığın yakalanması için verilen mücadeleyi film izler gibi seyretmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.