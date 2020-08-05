Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı” denildi.
Bir köy karantinaya alındı!
05.08.2020 - 18:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : bayburt,köy,karantina,
722918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722918.aspx
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