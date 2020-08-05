Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı” denildi.