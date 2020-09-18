Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
Öte yandan Karantinaya alınan köylerde güvenlik güçleri, giriş-çıkışlara izin vermiyor.
Vaka sayıları arttı... İki köy karantinaya alındı
18.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Hacıveli ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
Etiketler : kars,köy,karantina,sarıkamış,
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