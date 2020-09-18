Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GM 443 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı, kamyonda yüklü bulunan samanlar yola döküldü.

Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.