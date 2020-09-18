Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GM 443 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı, kamyonda yüklü bulunan samanlar yola döküldü.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bingöl’de saman yüklü kamyon devrildi
18.09.2020 - 14:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de saman yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GM 443 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı, kamyonda yüklü bulunan samanlar yola döküldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyon,kaza,
732782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732782.aspx
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